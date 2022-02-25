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На Черниговской набережной построят две высотки. Концепцию выберут на конкурсе

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Концепцию двух высоток, планируемых к строительству на месте бывшего элеватора на Черниговской набережной, предложено выбрать на конкурсной основе. Такое предложение прозвучало в ходе архитектурного совета, на котором обсуждался мастер-плана по развитию городского пространства.

 

ООО «Архитектурное бюро Остроженка» представило мастер-план двух участков протяженностью около двух километров — от Канавинского моста до метромоста и от метромоста до Молитовского моста.

На втором участке – от метромоста до Молитовского моста – разработчики предлагают строительство жилых домов. Губернатор Нижегородской области предложил рассмотреть возможность проведения архитектурного конкурса концепций двух высотных зданий, которые проектировщики хотят разместить на месте снесенного элеватора.

«Считаю, что в целом в концепции акцент нужно делать на существующие ценные градоформирующие объекты и ОКН, которые находятся на Черниговской улице. Ни в коем случае нельзя допускать визуальный ущерб Благовещенскому монастырю и церкви», — добавил Глеб Никитин.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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