Стало известно, когда стартует благоустройство территории у Московского вокзала

Разработка проекта уже завершена, его курирует Институт развития городской среды Нижегородской области. Благоустройство затронет площадь около Московского вокзала, Гордеевский пятак и переход в Гордеевку.

Так, на благоустройство территории выделено 139,69 миллионов рублей. Планируется, что там установят информационные и навигационные стенды со стороны касс, обновят мощение, создадут зоны отдыха и ожидания, а также реконструируют входные группы станции «Московская» и отремонтируют остановочные павильоны.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сайт ИРГСНО