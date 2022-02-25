Стало известно, когда стартует благоустройство территории у Московского вокзала

В этом году в Нижнем Новгороде начнется благоустройство территории у Московского вокзала. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Разработка проекта уже завершена, его курирует Институт развития городской среды Нижегородской области. Благоустройство затронет площадь около Московского вокзала, Гордеевский пятак и переход в Гордеевку.
Так, на благоустройство территории выделено 139,69 миллионов рублей. Планируется, что там установят информационные и навигационные стенды со стороны касс, обновят мощение, создадут зоны отдыха и ожидания, а также реконструируют входные группы станции «Московская» и отремонтируют остановочные павильоны.
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Фото: сайт ИРГСНО
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