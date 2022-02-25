Нижегородский аэропорт приостановил авиарейсы по нескольким направлениям

«Пассажиры, которым нужно попасть в данные регионы раньше 2 марта, могут воспользоваться поездами РЖД», — говорится в сообщении. Аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме. Список ограничений рейсов может обновляться на сайте Росавиации.

Кроме того, сегодня, 25 февраля, отменены рейсы авиакомпании Red Wings Воронеж — Нижний Новгород и Нижний Новгород — Воронеж.









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Фото: pexels