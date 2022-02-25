18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижегородский аэропорт приостановил авиарейсы по нескольким направлениям

Поделиться:

До 2 марта аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде временно приостанавливает рейсы в Ростов, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Аэропорт рекомендует пассажирам уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

 

«Пассажиры, которым нужно попасть в данные регионы раньше 2 марта, могут воспользоваться поездами РЖД», — говорится в сообщении. Аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме. Список ограничений рейсов может обновляться на сайте Росавиации.

Кроме того, сегодня, 25 февраля, отменены рейсы авиакомпании Red Wings Воронеж — Нижний Новгород и Нижний Новгород — Воронеж.




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: