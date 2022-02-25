Нижегородский аэропорт приостановил авиарейсы по нескольким направлениям

До 2 марта аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде временно приостанавливает рейсы в Ростов, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Аэропорт рекомендует пассажирам уточнять информацию о рейсах на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.
«Пассажиры, которым нужно попасть в данные регионы раньше 2 марта, могут воспользоваться поездами РЖД», — говорится в сообщении. Аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме. Список ограничений рейсов может обновляться на сайте Росавиации.
Кроме того, сегодня, 25 февраля, отменены рейсы авиакомпании Red Wings Воронеж — Нижний Новгород и Нижний Новгород — Воронеж.
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Фото: pexels
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