Дневник блокадника, который нашли в Нижнем, представили в Академии Русского балета Вагановой

Концерт-реконструкцию в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой посвятили 80-летию одной из самых массовых бомбардировок Ленинграда 20 февраля 1942 года.

По словам автора проекта дирижера, пианиста и лауреата премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Александра Топлова концерт, объединивший учащихся Академии русского балета и артистов Нижегородского театра, приоткроет еще много новых страниц, связанных с Блокадой Ленинграда.