Дневник блокадника, который нашли в Нижнем, представили в Академии Русского балета Вагановой

В Академии Русского балета имени Вагановой прошел концерт-реконструкция, посвященный 80-летию одной из самых массовых бомбардировок Ленинграда 1942 года. Во время мероприятия состоялась передача дневника блокадника, который нашли волонтеры в Нижнем Новгороде и концерт с участием нижегородцев.
Концерт-реконструкцию в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой посвятили 80-летию одной из самых массовых бомбардировок Ленинграда 20 февраля 1942 года.
По словам автора проекта дирижера, пианиста и лауреата премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Александра Топлова концерт, объединивший учащихся Академии русского балета и артистов Нижегородского театра, приоткроет еще много новых страниц, связанных с Блокадой Ленинграда.
Так, в академии был представлен личный дневник жителя блокадного Ленинграда, написанный в период 1942-1943 годов. В августе 2021 года его случайно обнаружили во время архивно-поисковых работ волонтеры. В 300-страничном дневнике автор подробно описывает жизнь своей семьи в осажденном городе. В нем также содержатся вырезки, записки и фрагменты информационной полиграфии, выпущенной в блокадном Ленинграде.
«Для первого показа найденного документа мы решили создать музыкально-театральную программу по реальным стихам из этого дневника вместе с артистами Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Такой формат – изучение истории, архивных документов через искусство – позволяет воспринимать информацию не через параграф в учебнике или научную статью, а через само сердце. Сегодня мы имеем возможность прикоснуться к исторической правде, благодаря таким находкам, воплотившимся через музыку, пение, танец», — добавляет Александр Топлов.
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