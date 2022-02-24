Семью лосей спасли в Нижегородской области из ледяного плена

Двух лосих в ледяной ловушке увидел сотрудник госохотнадзора во время патрулирования территории. Животные оказались в ледяном капкане. На помощь сохатым пришел отряд спасателей на воздушной подушке.

По словам руководителя Лысковского регионального Минлесхоза Юрия Власова, взрослая особь поддерживала на плаву своего детеныша. После сошествия на берег, мама-лосиха быстро пришла в себя, а малышка замерзла пришлось проводить реанимационные мероприятия.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.