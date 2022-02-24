Семью лосей спасли в Нижегородской области из ледяного плена

В лесу Лысковского района — в устье реки Керженец — от гибели спасли семью лосей, которая провалилась под лед. Взрослая самка и ее маленькая дочь не могли сдвинуться с места — последняя так замерзла, что ей пришлось оказывать первую помощь.
фото — архив пресс-служб
Двух лосих в ледяной ловушке увидел сотрудник госохотнадзора во время патрулирования территории. Животные оказались в ледяном капкане. На помощь сохатым пришел отряд спасателей на воздушной подушке.
По словам руководителя Лысковского регионального Минлесхоза Юрия Власова, взрослая особь поддерживала на плаву своего детеныша. После сошествия на берег, мама-лосиха быстро пришла в себя, а малышка замерзла пришлось проводить реанимационные мероприятия.
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