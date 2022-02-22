В Нижегородской области появится первый в России алюминиевый мост

Существующий мост уже не справляется транспортной нагрузкой, которая существенно возросла после открытия развязки Неклюдово-Золотово. Вместо него будет построена новая двухполосная переправа. Уже забиты первые сваи будущего сооружения.

«Это будет первый в России и в Восточной Европе автомобильный мост с конструкциями из алюминиевых сплавов. Он заменит существующий, который после открытия развязки Неклюдово-Золотово уже не справляется с возросшей транспортной нагрузкой», — добавляет Глеб Никитин.

Сооружение будет состоять из четырех алюминиевых пролетов по 18 метров каждый. Общий вес конструкций из алюминиевого сплава составит около 200 тонн.

Открытие моста ожидается в 2024 году.





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