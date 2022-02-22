В рамках инклюзивной школы волонтеров «Место встречи» в Арсенале пройдет встреча с художником Дмитрием Степановым.
«Существуют разные типы ситуаций, и мы в нашей практике выберем «классическую» – прогулку, в которой ходьба становится даже не метафорой, но способом мышления», — отмечает художник.
С помощью специально разработанной Дмитрием Степановым художественной практики участники встречи проведут воображаемое путешествие, в процессе которого будет совместно сконструирована ситуация возможного будущего: как будет организована человеческая телесность, границы и возможности в пространстве и времени этого будущего?
Встреча пройдет 24 февраля в 18:00. Для участия нужна предварительная регистрация.
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