В Арсенале пройдет встреча с художником Дмитрием Степановым

«Существуют разные типы ситуаций, и мы в нашей практике выберем «классическую» – прогулку, в которой ходьба становится даже не метафорой, но способом мышления», — отмечает художник.

С помощью специально разработанной Дмитрием Степановым художественной практики участники встречи проведут воображаемое путешествие, в процессе которого будет совместно сконструирована ситуация возможного будущего: как будет организована человеческая телесность, границы и возможности в пространстве и времени этого будущего?

Встреча пройдет 24 февраля в 18:00. Для участия нужна предварительная регистрация.





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