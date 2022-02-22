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На время строительства метро автостанцию «Сенная» перенесут. Рассказываем, куда именно

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Из-за строительства нижегородского метро автостанцию «Сенная» не закроют, а перенесут за периметр стройплощадки. Решение было принято на заседании комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской думы.

На работу пригородных автобусов новое местоположение станции не повлияет.

На территории разроют котлован и развернут большую строительную площадку. По этой причине здание автостанции снесут, а вместо него оборудуют новый диспетчерский пункт. Он будет располагаться за территорией стройплощадки.

Вместе с этим планируется частично сохранить маршруты на площадках, где будет идти строительство новых веток метро: улице Горького (ее частично перекроют с 1 марта), площади Свободы и Сенной.

«Мы сейчас смотрим площадь Свободы. Это самый сложный узел, потому что на площади Свободы будет станционный комплекс. Он будет строиться открытым способом. По сути вся площадь — это строительная площадка», — отметил директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков.


 

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Фото: фотоГорький

 

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