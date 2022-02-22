Из Нижнего Новгорода запустили прямые рейсы до Белгорода и Норильска. Улететь можно раз в неделю

Авиакомпания запускает рейсы с 28 апреля.

Рейсы Норильск — Белгород с посадкой в аэропорту Нижнего Новгорода будут выполняться один раз в неделю по четвергам.

Из Норильска самолет вылетит в 15:35 (по местному времени), в Нижний Новгород прибудет в 15:40, а через час вылетит в направлении Белгорода, куда прибудет в 18:35.

Обратно из Белгорода самолет вылетает в 20:05, в Нижнем Новгороде приземлится в 21:50, а на 22:55 намечен вылет в Норильск, прибытие — в 06:45.

Отмечается, что прошлом году из Нижнего Новгорода в Норильск летали 2,8 тысячи пассажиров, а в Белгород — 2,3 тысячи.





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Фото: сообщество «Белгород — это интересно» «ВКонтакте»