Дневник блокадника, который нашли в Нижнем, представят в Академии Русского балета Вагановой

Дневниковые записи с заметками и стихотворениями передадут в Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

В августе 2021 года волонтерами был найден личный дневник жителя блокадного Ленинграда, написанный в период 1942 – 1943 годов. Дневник содержит более 300 страниц, а также вырезок, записок, фрагментов и информационной полиграфии, выпущенных в блокадном Ленинграде.

Также в записях можно найти страницы, на которых рассказывается о бытовых вещах — уборке снега, работе трамваев и показах фильмов в кинотеатре. Автор дневника подробно описывает уклад жизни своей семьи в осажденном городе и делится стихотворениями, написанными под впечатлением от происходящих событий.

Солисты Нижегородского театра представят регион в Санкт-Петербурге на церемонии передачи мемориального дневника.

Автор проекта — Александр Топлов — доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, дирижер, пианист и бывший руководитель Нижегородского театра оперы и балета.







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