Температурные качели от +2 до –8: рассказываем о погоде в Нижнем на этой неделе

Так, в понедельник, 21 февраля, утром термометры покажут –4 градуса, днем потеплеет до 0. Такая же погода сохранится вечером, а ночью похолодает до –2. Весь день будет пасмурно, ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Скорость южного ветра составит 6 метров в секунду.

Во вторник, 22 февраля, утром воздух прогреется до 0, днем потеплеет до +1 градуса. Такая же температура ожидается вечером и ночью. В первой половине дня пройдут дождь со снегом. Скорость и направление ветра не изменятся.

В среду, 23 февраля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром термометры покажут +1, днем потеплеет до +2. К ночи температура воздуха опустится до –1. Юго-западный ветер ослабнет до 5 метров в секунду.

В четверг, 24 февраля, ожидается пасмурная погода без осадков. Утром термометры покажут –3, днем потеплеет до –2, а ночью температура воздуха опустится до –7. Ветер сменит направление на северо-западное и ослабнет до 2 метров в секунду.

В пятницу, 25 февраля, сохранится пасмурная погода без осадков. Утром похолодает до –8, днем воздух прогреется до–2. К ночи похолодает до –5.





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