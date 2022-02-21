На Большой Покровской разрушен балкон исторического дома XIX века

В столице Приволжья на улице Большой Покровской рабочие повредили балкон исторического здания. Они расчищали крышу дома №10 от наледи: она рухнула и сломала кованые ограждения на втором этаже. Фотографии появились в социальных сетях.
Здание было построено в 1885 году, сейчас включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Очистку кровли дома проводили рабочие домоуправляющей компании Нижегородского района. Сразу после инцидента были зафиксированы повреждения, а устранить их планируют во время месячника по благоустройству предстоящей весной.
«Точно рассчитать траекторию полета снега и наледи, чтобы она ничего не задела, достаточно сложно. К сожалению, бывают такие моменты, когда во время очистки кровли могут повреждаться водостоки и еще какие-то элементы. Это происходит каждую зиму», — рассказал пресс-секретарь компании Михаил Песин.
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Фото: Татьяна Нечаева (GIPERNN.RU)
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