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Общество

На Большой Покровской разрушен балкон исторического дома XIX века

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В столице Приволжья на улице Большой Покровской рабочие повредили балкон исторического здания. Они расчищали крышу дома №10 от наледи: она рухнула и сломала кованые ограждения на втором этаже. Фотографии появились в социальных сетях.

 

Здание было построено в 1885 году, сейчас включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Очистку кровли дома проводили рабочие домоуправляющей компании Нижегородского района. Сразу после инцидента были зафиксированы повреждения, а устранить их планируют во время месячника по благоустройству предстоящей весной.

«Точно рассчитать траекторию полета снега и наледи, чтобы она ничего не задела, достаточно сложно. К сожалению, бывают такие моменты, когда во время очистки кровли могут повреждаться водостоки и еще какие-то элементы. Это происходит каждую зиму», — рассказал пресс-секретарь компании Михаил Песин.

 


 

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Фото: Татьяна Нечаева (GIPERNN.RU)

 

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