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На Молитовском мосту вышла из строя подсветка. Ее установили два месяца назад

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Архитектурная подсветка Молитовского моста за 86 миллионов рублей вышла из строя спустя два месяца работы. Об этом сообщается в сообществе «Ленинский Live».

 

Архитектурная подсветка Молитовского моста была создана в рамках 800-летия города в конце 2021 года.

Так, в конце июля был заключен контракт с ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Выполнить строительно-монтажные работы подрядчик должен был в течение 60 дней. Подсветка заработала в декабре.


 

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Фото: обложка — Дима Четыре

 

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