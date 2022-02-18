На Молитовском мосту вышла из строя подсветка. Ее установили два месяца назад

Архитектурная подсветка Молитовского моста за 86 миллионов рублей вышла из строя спустя два месяца работы. Об этом сообщается в сообществе «Ленинский Live».
Архитектурная подсветка Молитовского моста была создана в рамках 800-летия города в конце 2021 года.
Так, в конце июля был заключен контракт с ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Выполнить строительно-монтажные работы подрядчик должен был в течение 60 дней. Подсветка заработала в декабре.
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Фото: обложка — Дима Четыре
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