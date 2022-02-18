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Дожди со снегом и сильные ветра: погода в Нижнем испортится в выходные

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Предстоящие февральские выходные обещают быть пасмурными и дождливыми, но достаточно теплыми. Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.

 

автор фото — Дима Четыре

Так, утром в субботу, 19 февраля, синоптики обещают нулевую температуру воздуха и юго-западный ветер. После обеда потеплеет до +1, а к вечеру ветер сменит направление и усилится до 8 метров в секунду. К нему добавятся дождь со снегом.

В воскресенье, 20 февраля, целый день будет идти дождь со снегом. Столбики термометров будут колебаться от –2 до 0 градусов. Порывы ветра достигнут почти 7 метров в секунду. К вечеру похолодает до –8.

Такие же температурные качели следует ожидать и всю следующую рабочую неделю.


 

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