В Нижний Новгород и область придет сильный ветер. Непогода продлится до 18 февраля

В ближайшие часы ожидается усиление ветра — скорость южного ветра будет достигать 19 метров в секунду. Такая обстановка сохранится и днем 18 февраля.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, в пятницу ожидается еще и кратковременный дождь.





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