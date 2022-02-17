В Нижний Новгород и область придет сильный ветер. Непогода продлится до 18 февраля

Сегодня, 17 февраля, в ближайшие 2-4 часа в Нижнем Новгороде и области порывы ветра усилятся до 19 метров в секунду. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
автор фото — Алексей Шевченко
В ближайшие часы ожидается усиление ветра — скорость южного ветра будет достигать 19 метров в секунду. Такая обстановка сохранится и днем 18 февраля.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, в пятницу ожидается еще и кратковременный дождь.
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