18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Нижний Новгород и область придет сильный ветер. Непогода продлится до 18 февраля

Поделиться:

Сегодня, 17 февраля, в ближайшие 2-4 часа в Нижнем Новгороде и области порывы ветра усилятся до 19 метров в секунду. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

 

автор фото — Алексей Шевченко

В ближайшие часы ожидается усиление ветра — скорость южного ветра будет достигать 19 метров в секунду. Такая обстановка сохранится и днем 18 февраля.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, в пятницу ожидается еще и кратковременный дождь.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: