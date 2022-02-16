В залах НГХМ откроется персональная выставка скульптур Вячеслава Потапина

Гостям пространства представят около сорока авторских работ из нижегородского периода творчества. В залах можно будет увидеть станковую жанровую скульптуру и произведения на религиозную тематику, созданные мастером за тридцать лет.

Вячеслав Потапин работал с различными материалами, создавая скульптурные композиции в камне, дереве, бронзе. В своих работах автор подчеркивает особенности материалов, с которыми работает, будь то природная фактура дерева, шероховатость известняка, контраст блеска бронзы и патины. Всегда образы мастера отличает символизм, лаконичность и эмоциональная наполненность.

«"Линия жизни" — это не просто выставочная экспозиция. Прежде всего это рассказ о событиях в жизни художника, отраженных в его творчестве», — отмечают организаторы.

Выставка открыта для посетителей с 18 февраля по 17 апреля 2022 года.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.