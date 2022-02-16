Снежный покров в Нижнем Новгороде достиг 187 сантиметров

В Нижнем Новгороде с начала зимы вывезли более 1,2(!) миллионов кубометров снега, в том числе 170 тысяч кубометров вывезли из дворов жилых домов. Для сравнения, прошлой зимой вывезли 143 тысяч кубометров снега, зимой 2019-2020 годов цифры еще меньше — около 16 тысяч.

В среднем в сутки город от снега очищают 625 единиц уборочной техники и около тысячи рабочих. Во дворах многоквартирных домов работают более тысячи организаций, в том числе 135 домоуправляющих компаний и 915 товариществ собственников жилья.







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