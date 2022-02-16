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Дождь с мокрым снегом и +3 на термометрах: в Нижний пришло потепление

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В Нижний Новгород пришло потепление. Оно будет господствовать в городе все ближайшие дни — публикуем прогноз синоптиков.

 

автор фото — Дима Четыре

В Центральную Россию досрочно пришла весна. Как говорят синоптики, предстоящая неделя будет теплой, причем даже не по мартовским, а по апрельским меркам.

На этой неделе жителям столицы Приволжья обещают потепление до +3 градусов по Цельсию к 17 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Ожидается, что с понедельника по среду будет облачно. С четверга по воскресенье прогнозируют осадки. Максимальная температура воздуха днем была в понедельник, 14 февраля, уже к среде воздух прогреется уже до 0. В четверг и пятницу температура поднимется до +3, а на ближайших выходных термометры покажут +2 градуса.

 

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