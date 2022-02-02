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Премьера приключенческого боевика «Анчартед: На картах не значится» в Нижнем Новгороде

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Американский приключенческий боевик от режиссера Рубена Флейшера выходит на большие экраны 10 февраля. Фильм рассказывает историю происхождения Нейтана Дрейка, главного героя серии видеоигр Uncharted, с Марком Уолбергом и Томом Холландом в главных ролях.

 

Сюжет: 

Охотник за кладами Виктор «Салли» Салливан предлагает Нейтану Дрейку отправиться на поиски сокровищ, которые были утрачены много лет назад домом Монкада. Союзники пытаются опередить безжалостного Сантьяго Монкада, который верит в то, что права на сокровища принадлежат его роду. На кону стоит сокровище в 5 миллиардов долларов и судьба пропавшего брата Нейта. 

Актерский состав фильма: Том Холланд, Марк Уолберг, София Тейлор Али, Тати Габриэлле и Антонио Бандерас.

Премьерный предпоказ пройдет 9 февраля в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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