Премьера приключенческого боевика «Анчартед: На картах не значится» в Нижнем Новгороде

Сюжет:

Охотник за кладами Виктор «Салли» Салливан предлагает Нейтану Дрейку отправиться на поиски сокровищ, которые были утрачены много лет назад домом Монкада. Союзники пытаются опередить безжалостного Сантьяго Монкада, который верит в то, что права на сокровища принадлежат его роду. На кону стоит сокровище в 5 миллиардов долларов и судьба пропавшего брата Нейта.

Актерский состав фильма: Том Холланд, Марк Уолберг, София Тейлор Али, Тати Габриэлле и Антонио Бандерас.

Премьерный предпоказ пройдет 9 февраля в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

12+

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