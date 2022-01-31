В Нижнем Новгороде запустят еще 20 платных парковок. Они заработают с 31 января

Еще 20 платных парковок откроют в Нижнем Новгороде с 31 января. Информацию опубликовали на официальном сайте платного парковочного пространства. Рассказываем, где они появятся.
автор фото — Дима Четыре
Парковочные зоны расположены на:
- площади Маркина
- улице Алексеевской (от площади Минина до улицы Октябрьской)
- улице Белинского (от улицы Трудовая до Ванеева)
- улице Гоголя (от улицы Малая Покровская до Нижегородской)
- улице Горького (у домов 65 и 58 по улице Большой Покровская и №76 по улице Горького, напротив дома 3 на Звездинке)
- улице Звездинка
- Ильинской (от улицы Добролюбова до Красносельской)
- Ковалихинской (от улицы Варварской до Семашко)
- улице Минина (от улицы Пискунова, 7 до площади Сенной)
- улице Провиантской (от улицы Горького до Верхневолжской набережной)
- улице Рождественской, 13
- Рыбном переулке
- улице Семашко (от площади Свободы до Верхневолжской набережной)
- улице Ульянова (от улицы Пискунова до Нестерова)
- Холодный переулке
Кроме того, срок парковочного разрешения действителен один год с момента получения уведомления о включении в реестр резидентных/льготных парковочных разрешений или в реестр электромобилей.
Напомним, на территории Нижегородской области многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться парковками. Такие нормы уже действуют в Москве Санкт-Петербурге, Рязани, Белгороде, Уфе, Калуге, Твери, Челябинске, а теперь и в Нижнем.
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