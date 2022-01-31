В Нижнем Новгороде запустят еще 20 платных парковок. Они заработают с 31 января

Парковочные зоны расположены на:

площади Маркина

улице Алексеевской (от площади Минина до улицы Октябрьской)

улице Белинского (от улицы Трудовая до Ванеева)

улице Гоголя (от улицы Малая Покровская до Нижегородской)

улице Горького (у домов 65 и 58 по улице Большой Покровская и №76 по улице Горького, напротив дома 3 на Звездинке)

улице Звездинка

Ильинской (от улицы Добролюбова до Красносельской)

Ковалихинской (от улицы Варварской до Семашко)

улице Минина (от улицы Пискунова, 7 до площади Сенной)

улице Провиантской (от улицы Горького до Верхневолжской набережной)

улице Рождественской, 13

Рыбном переулке

улице Семашко (от площади Свободы до Верхневолжской набережной)

улице Ульянова (от улицы Пискунова до Нестерова)

Холодный переулке

Кроме того, срок парковочного разрешения действителен один год с момента получения уведомления о включении в реестр резидентных/льготных парковочных разрешений или в реестр электромобилей.

Напомним, на территории Нижегородской области многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться парковками. Такие нормы уже действуют в Москве Санкт-Петербурге, Рязани, Белгороде, Уфе, Калуге, Твери, Челябинске, а теперь и в Нижнем.

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