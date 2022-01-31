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В Нижнем Новгороде запустят еще 20 платных парковок. Они заработают с 31 января

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Еще 20 платных парковок откроют в Нижнем Новгороде с 31 января. Информацию опубликовали на официальном сайте платного парковочного пространства. Рассказываем, где они появятся.

 

автор фото — Дима Четыре

Парковочные зоны расположены на:

  • площади Маркина
  • улице Алексеевской (от площади Минина до улицы Октябрьской)
  • улице Белинского (от улицы Трудовая до Ванеева)
  • улице Гоголя (от улицы Малая Покровская до Нижегородской)
  • улице Горького (у домов 65 и 58 по улице Большой Покровская и №76 по улице Горького, напротив дома 3 на Звездинке)
  • улице Звездинка
  • Ильинской (от улицы Добролюбова до Красносельской)
  • Ковалихинской (от улицы Варварской до Семашко)
  • улице Минина (от улицы Пискунова, 7 до площади Сенной)
  • улице Провиантской (от улицы Горького до Верхневолжской набережной)
  • улице Рождественской, 13
  • Рыбном переулке
  • улице Семашко (от площади Свободы до Верхневолжской набережной)
  • улице Ульянова (от улицы Пискунова до Нестерова)
  • Холодный переулке

Кроме того, срок парковочного разрешения действителен один год с момента получения уведомления о включении в реестр резидентных/льготных парковочных разрешений или в реестр электромобилей.

Напомним, на территории Нижегородской области многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться парковками. Такие нормы уже действуют в Москве Санкт-Петербурге, Рязани, Белгороде, Уфе, Калуге, Твери, Челябинске, а теперь и в Нижнем.

 

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