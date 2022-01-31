Кратковременное потепление и снегопады: синоптики рассказали о погоде в Нижнем Новгороде

Сегодня, 31 января, в Нижнем Новгороде будет достаточно снежно. Утром столбики термометров покажут –5 градусов, в течение дня воздух прогреется до –4, а ночью потеплеет до –2 градусов по Цельсию. Скорость порывов юго-восточного ветра достигнет 5,3 метров в секунду.

Завтра, 1 февраля, с утра ожидается температура –2 градуса и небольшой снегопад, днем потеплеет до –1. Местами по области пройдет мокрый снег. К вечеру похолодает до – 4, а скорость ветра достигнет 4,5 метров в секунду.

В среду, 2 февраля, целый день будет идти небольшой снег. Утром столбики термометров опустятся до –6 градусов, а к ночи похолодает до –10. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4,9 метров в секунду. В четверг, 3 февраля, мокрый снег продолжится. Утром термометры покажут –11, днем потеплеет до –5, а ночью похолодает до –9. Ветер придет с северо-запада со скоростью 0,9 метров в секунду.

В пятницу, 4 февраля, в регион придет заметное похолодание и целый день будут идти снегопады. Утром столбики термометров опустятся до –11, в течение дня может потеплеть до –8, а ночью ожидается температура –12. Ветер с утра будет дуть с севера со скоростью 1,4 метров в секунду.

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