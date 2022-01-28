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Команда «Заповедных кварталов» рассказала о планах на 2022 год. Они создадут школу волонтеров и отреставрируют ОКН

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В историческом квартале церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде в этом году планируют отреставрировать три объекта культурного наследия. А что еще? Команда «Заповедных кварталов» рассказала о планах на 2022 год. Если вкратце: они создадут школу волонтеров «Том Сойер Фест» и новую событийную программу.

 

«Но чтобы заповедный уголок Старого Нижнего и дальше становился все лучше, принося радость местным жителям и туристам, необходим комплексный подход к развитию этой территории. Наша команда ставит для себя цели, частью которых мы делимся с вами», — отмечает команда.

Планы на 2022 год:

  • реставрация трех деревянных исторических домов (ОКН):
  • улица Короленко, 18
  • улица Короленко, 40
  • улица Славянская, 3
  • создание школы волонтеров «Том Сойер Фест». Совместно с фестивалем восстановления исторической среды, команда проведет серию теоретических и практических занятий для формирования новых команд по сохранению культурного наследия.
  • создание международного кампуса по обучению навыкам реставрации с международными экспертами и волонтерами
  • создание масштабной событийной программы в квартале Трех Святителей

 

 

 

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Фото: правительство региона

 

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