Под Канавинским мостом в Нижнем создали дорожку для пешеходов

Новая дорожка с лестничными пролетами для горожан создает пешеходный маршрут от Александро-Невского собора до улицы Марата. Сейчас там устанавливают освещение.

Напомним, в этом году завершатся работы по благоустройству территории Стрелки в Нижнем Новгороде. Команда института развития городской среды в своем Instagram-аккаунте рассказала, каких изменений стоит ждать.

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