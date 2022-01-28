Под Канавинским мостом в Нижнем создали дорожку для пешеходов

В столице Приволжья появился проход для пешеходов под Канавинским мостом на Окской набережной. Об этом рассказали в АНО «Центр 800».
автор фото — Никита Духник
Новая дорожка с лестничными пролетами для горожан создает пешеходный маршрут от Александро-Невского собора до улицы Марата. Сейчас там устанавливают освещение.
Напомним, в этом году завершатся работы по благоустройству территории Стрелки в Нижнем Новгороде. Команда института развития городской среды в своем Instagram-аккаунте рассказала, каких изменений стоит ждать.
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