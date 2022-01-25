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В Нижнем Новгороде работает «Живой музей ремесла». Он может закрыться из-за финансовых трудностей

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В сентябре прошлого года «Палата Ремесел Нижегородской области» на улице Кожевенной открыла «Живой музей ремесла». С сентября по декабрь пространство в рамках грантовых проектов бесплатно посетили более 3500 человек, в том числе — дети с особенностями здоровья. Сейчас музей находится в финансово нестабильном положении и может закрыться.

 

Экспонаты музея бережно собраны или изготовлены командой самостоятельно. Они ездили по деревням и городам, узнавали историю ремесленных предметов и инструментов, а теперь заставляют ребят взять в руки ремесленный инструмент и творить.

«Некоторые ребята с ОВЗ настолько прониклись ремеслом, что теперь ходят регулярно к нашим мастерам за профессиональными навыками, и кто знает, не исключено, что в будущем они обретут профессию и станут зарабатывать ремеслом», — отмечает команда проекта.

Теперь грантовое финансирование закончилось и музей почти опустел.

Высокая коммерческая аренда в центре города может заставить нас свернуть музей. Мы изо всех сил стараемся сохранить наше светлое доброе пространство», — добавляют организаторы.

В музее работает:

  • 15 ремесел в экспозиции
  • 8 ремесел на мастер-классах
  • ремесленные курсы

Записаться на экскурсию и мастер-классы можно по телефону +7(950)-340-77-30.

Адрес: улица Кожевенная, 1А (вход с Казарменного переулка).

 

 

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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»

 

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