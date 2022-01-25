В Нижнем Новгороде работает «Живой музей ремесла». Он может закрыться из-за финансовых трудностей

Экспонаты музея бережно собраны или изготовлены командой самостоятельно. Они ездили по деревням и городам, узнавали историю ремесленных предметов и инструментов, а теперь заставляют ребят взять в руки ремесленный инструмент и творить.

«Некоторые ребята с ОВЗ настолько прониклись ремеслом, что теперь ходят регулярно к нашим мастерам за профессиональными навыками, и кто знает, не исключено, что в будущем они обретут профессию и станут зарабатывать ремеслом», — отмечает команда проекта.

Теперь грантовое финансирование закончилось и музей почти опустел.

Высокая коммерческая аренда в центре города может заставить нас свернуть музей. Мы изо всех сил стараемся сохранить наше светлое доброе пространство», — добавляют организаторы.

В музее работает:

15 ремесел в экспозиции

8 ремесел на мастер-классах

ремесленные курсы

Записаться на экскурсию и мастер-классы можно по телефону +7(950)-340-77-30.

Адрес: улица Кожевенная, 1А (вход с Казарменного переулка).

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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»