Стало известно, сколько нижегородских спортсменов поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекин

В состав национальной команды вошли нижегородские спортсмены:

Конькобежный спорт — Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева и Сергей Трофимов

Лыжные гонки — Артем Мальцев

Лыжное двоеборье — Артем Галунин

Прыжки на лыжах с трамплина — Роман Трофимов

Женский хоккейный клуб СКИФ — Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева и Валерия Меркушева (в резервном списке голкиперов сборной).

«Они поборются в составе российской сборной за медали в конькобежном спорте, лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и хоккее», — добавил губернатор.

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