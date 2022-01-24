Видео дня: в Нижнем Новгороде остановили канатку. Из кабинок эвакуируют людей

Очевидцы сняли и опубликовали кадры эвакуации людей из нижегородской канатной дороги. На кадрах видно спасателя, который спускается на тросе из кабинки канатной дороги. По словам пресс-службы МЧС, на канатке проводились учения.
Отмечается, что никакого инцидента на нижегородской канатке не произошло — это были плановые учения спасателей. Службы отрабатывали порядок действий во время чрезвычайной ситуации.
«Плановые спасательные учения МЧС проходили во время технического регламента. Канатная дорога возобновила свою работу в 13:00», — добавили в АО «Нижегородские канатные дороги».
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