Нижегородские «Росы» сыграют в новом сезоне Высшей лиги КВН

Нижегородская команда КВН «Росы» сыграет в Высшей лиге КВН. В Сочи закончился 33-ий международный фестиваль КВН, который собрал команды со всей России. Так, команда «Росы» продолжит выступать на «Первом канале» и бороться за победу.
Руководитель проекта в ННГУ имени Лобачевского Дмитрий Абрашкин сообщил, что Нижегородская команда КВН «Росы» сыграет в новом сезоне Высшей лиги.
«Мы и еще 24 замечательных коллектива сыграем в этом году на Первом! P.S. Спасибо всем, кто поддерживал, помогал и радел за нас!», — отмечает команда.
В этом году в телевизионных лигах могут попасть еще четыре коллектива из Нижнего Новгорода. Это команды:
- «Город двух N — Столица закатов» поборется за чемпионство в Премьер-лиге
- «Вишенка» примет участие в Международной лиге
- «Тадам» и «Партия» приглашены в Первую лигу в Перми
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Фото: сообщество команды «ВКонтакте»
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