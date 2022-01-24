Нижегородские «Росы» сыграют в новом сезоне Высшей лиги КВН

Руководитель проекта в ННГУ имени Лобачевского Дмитрий Абрашкин сообщил, что Нижегородская команда КВН «Росы» сыграет в новом сезоне Высшей лиги.

«Мы и еще 24 замечательных коллектива сыграем в этом году на Первом! P.S. Спасибо всем, кто поддерживал, помогал и радел за нас!», — отмечает команда.

В этом году в телевизионных лигах могут попасть еще четыре коллектива из Нижнего Новгорода. Это команды:

«Город двух N — Столица закатов» поборется за чемпионство в Премьер-лиге

«Вишенка» примет участие в Международной лиге

«Тадам» и «Партия» приглашены в Первую лигу в Перми

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Фото: сообщество команды «ВКонтакте»