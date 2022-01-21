У трех станций нижегородского метро появятся новые павильоны. Их обещают установить к сентябрю

Планируют обновить следующие сходы: № 1 станции «Парк культуры», № № 1, 3, 5, 7 станции «Двигатель революции» и № № 1, 2, 4, 6 — «Заречная».

ООО «Скайтехнолоджисервис» установит первый павильон над лестничным сходом №1 на станции «Парк Культуры» к 13 августа 2022 года. Стоимость контракта достигнет 3,2 миллионов рублей. Этот же исполнитель до 31 августа создаст павильоны №2 и 6 на станции метро «Заречная». Каждый из них оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Крытые павильоны над сходами №1 и 4 на «Заречной» построит нижегородское ООО «Статусстрой». Сроки установлены такие же. Строительство обойдется в 2,9 миллионов и 2,7 миллионов рублей.

Покрытие кровли предполагается сделать из литого поликарбоната толщиной 10 мм. Оконные проемы заполняют авторскими витражами из алюминиевого профиля с одинарным остеклением. Работы планируют закончить к сентябрю.

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Фото: Александр Воложанин