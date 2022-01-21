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В Нижнем Новгороде отметят «День снега». В программе снежная мастерская, тир и зимние активности!

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На нижегородской площадке «Спорт Порт» отметят Всемирный день снега. 23 января все любители зимнего спорта смогут поучаствовать в зимних спортивных эстафетах, снежной мастерской, тире и других активностях.

 

23 января

Время: с 11:00 до 14:00

Место: площадка «Спорт Порт»

 

 

Тайминг мероприятия:

11:00 — Открытие «Дня снега

11:00–12:00 — Станция мыльных пузырей

11:00–14:00 — Снежная мастерская

11:30–14:00 — Спортивные зимние эстафеты

12:00–14:00 — Снежный тир

13:00–14:00 — Снежные «крестики-нолики»

14:00 — Закрытие «Дня Снега»

 

 

 

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