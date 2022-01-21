Брр!🥶Похолодание до –17:синоптики рассказали о погоде на выходных в Нижнем Новгороде

В субботу, 22 января, утром столбики термометров покажут –8 градусов по Цельсию. Местами по области возможны снегопады, а ветер будет дуть со скоростью 4,5 метров в секунду. К вечеру похолодает до –15, а давление достигнет 766 мм ртутного столба.

В воскресенье, 23 января, утром температура воздуха опустится до –12 градусов. Будет безветренно, днем прогнозируют небольшие снегопады. Ночью обещают сильный мороз — –17 градусов, который будет ощущаться, как –20.

Напомним, начало прошлой рабочей недели встретило нижегородцев продолжительным снегопадом. Горожане жаловались на 10-бальные пробки, сугробы и бездействие социальных служб. Из-за чего власти регулярно проигрывают битву с непогодой, при чем тут «гендерно недискриминационная система уборки» и как с этим обстоят дела в снежной Скандинавии. Рассказываем подробнее.

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