«Комитет против пыток»* сообщил о похищении в Нижнем Новгороде жены бывшего судьи в Чечне. Она больна диабетом и ей необходимы лекарства

Неизвестные в масках и с оружием ворвались в дом бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Они сообщили, что являются представителями правоохранительных органов Чеченской республики. Они увезли его жену — Зарему. Она больна диабетом и ей необходимы лекарства. Об этом сообщают Telegram-каналы.
В Нижнем Новгороде к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток»* Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные и увезли его мать Зарему. Мужчины, предъявили постановление о приводе свидетелей в Чечню по делу о мошенничестве.
Отец юриста настаивал на своей неприкосновенности, так как он судья Верховного суда Чечни в отставке. Силовики забрали его жену — Зарему. В «Комитете против пыток»* отмечают, что женщина болеет диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина. Кроме того, у нее наблюдались признаки респираторного заболевания, супруга экс-судьи в день похищения сдавала ПЦР-тест.
* — после внесения в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица.
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