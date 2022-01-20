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Что станет с фонтаном перед ДК Орджоникидзе? Его передадут в собственность города и отреставрируют

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В Московском районе фонтан с бассейном перед ДК Орджоникидзе на улице Чаадаева планируют передать в собственность столицы Приволжья. Его восстановят, а прилегающую территорию благоустроят. Отмечается, что содержать фонтан будет администрация Московского района.

 

Городской объект площадью 1 259,9 квадратных метров пока полностью принадлежит АО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ”». В планах компании безвозмездно передать фонтан городу. Затем он будет обслуживаться специализированной организацией. Сам дворец культуры перешел в собственность Нижнего Новгорода еще в 2018 году.

«ДК Орджоникидзе — одно из центральных мест района, там всегда много людей. Поэтому мы поддерживаем инициативу, чтобы комплексно благоустроить территорию. Сейчас он находится в нерабочем состоянии и даже не подключен к сетям», — заявил глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

 

 

 

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Фото: www.gorduma.nnov.ru

 

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