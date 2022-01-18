18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стало известно, сколько выделенных полос появится в Нижегородской области к 2025 году

Поделиться:

К 2025 году в Нижегородской агломерации создадут более 55 километров «выделенок» для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

Выделенные полосы в Нижегородской агломерации могут появиться до конца 2025 года. На них установят — светофоры с автоматическим контролем трафика, камеры фотовидеофиксации и более 60 новых остановок. Кроме того, в планах расширить часть разворотных площадок, а остальные — благоустроить.

«Такие работы, как, например, изменение разметки, можем начать уже весной. Главное при этом — обеспечить удобство для пользователей общественного транспорта, увеличить скорость передвижения по маршрутам, снизить время ожидания на остановках», — отметил заместитель главы минтранса Артем Бафанов.

Также, для новой транспортной схемы необходимо изменить маршрутную сеть, чтобы сократить дублированные маршруты, увеличить скорость передвижения и развивать сообщение между населенными пунктами.

Проект должен пройти общественные обсуждения и не является окончательным.

Напомним, в Нижегородскую агломерацию входят Нижний Новгород, Бор, Дзержинск, Балахна, а также Богородский, Городецкий, Кстовский и Павловский районы.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: