Стало известно, сколько выделенных полос появится в Нижегородской области к 2025 году

Выделенные полосы в Нижегородской агломерации могут появиться до конца 2025 года. На них установят — светофоры с автоматическим контролем трафика, камеры фотовидеофиксации и более 60 новых остановок. Кроме того, в планах расширить часть разворотных площадок, а остальные — благоустроить.

«Такие работы, как, например, изменение разметки, можем начать уже весной. Главное при этом — обеспечить удобство для пользователей общественного транспорта, увеличить скорость передвижения по маршрутам, снизить время ожидания на остановках», — отметил заместитель главы минтранса Артем Бафанов.

Также, для новой транспортной схемы необходимо изменить маршрутную сеть, чтобы сократить дублированные маршруты, увеличить скорость передвижения и развивать сообщение между населенными пунктами.

Проект должен пройти общественные обсуждения и не является окончательным.

Напомним, в Нижегородскую агломерацию входят Нижний Новгород, Бор, Дзержинск, Балахна, а также Богородский, Городецкий, Кстовский и Павловский районы.