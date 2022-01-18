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В «Ухе Платона» пройдет лекция о конфликтах. Расскажут, почему люди их не любят и как отвечать на грубость

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27 января в лектории «Ухо Платона» пройдет лекция о конфликтах. Эксперт в вопросах конфликтологии и создатель собственной «Региональной тренинговой академии НЛП» — Максим Домников — проведет мастер-класс. Он расскажет какие бывают конфликты, как на них реагируют люди и как прожить ситуации, где есть хамство и грубость.

 

27 января

Время: 18:30

Место: Дунаева, 12 (лекторий «Ухо Платона»)

 

 

На встречи разберут какие бывают конфликты, почему люди их не любят и как воспитанному человеку спокойно проживать ситуации, где есть хамство, жесткость и грубость. Главной темой обсуждения станут — истории из реальной жизни реальных, которые разберет эксперт и научит трансформировать страхи в цели и в защиту своих ценностей.

Стоимость: в день мероприятия — 500 рублей; заранее — 400 рублей.

Запись на мероприятие в директ Instagram.

 

 

 

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Фото: pexels

 

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