В «Ухе Платона» пройдет лекция о конфликтах. Расскажут, почему люди их не любят и как отвечать на грубость

27 января в лектории «Ухо Платона» пройдет лекция о конфликтах. Эксперт в вопросах конфликтологии и создатель собственной «Региональной тренинговой академии НЛП» — Максим Домников — проведет мастер-класс. Он расскажет какие бывают конфликты, как на них реагируют люди и как прожить ситуации, где есть хамство и грубость.
27 января
Время: 18:30
Место: Дунаева, 12 (лекторий «Ухо Платона»)
На встречи разберут какие бывают конфликты, почему люди их не любят и как воспитанному человеку спокойно проживать ситуации, где есть хамство, жесткость и грубость. Главной темой обсуждения станут — истории из реальной жизни реальных, которые разберет эксперт и научит трансформировать страхи в цели и в защиту своих ценностей.
Стоимость: в день мероприятия — 500 рублей; заранее — 400 рублей.
Запись на мероприятие в директ Instagram.
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