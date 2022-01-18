В «Ухе Платона» пройдет лекция о конфликтах. Расскажут, почему люди их не любят и как отвечать на грубость

На встречи разберут какие бывают конфликты, почему люди их не любят и как воспитанному человеку спокойно проживать ситуации, где есть хамство, жесткость и грубость. Главной темой обсуждения станут — истории из реальной жизни реальных, которые разберет эксперт и научит трансформировать страхи в цели и в защиту своих ценностей.

Стоимость: в день мероприятия — 500 рублей; заранее — 400 рублей.

Запись на мероприятие в директ Instagram.