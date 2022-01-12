Побили 10-летний максимум: высота Нижегородских сугробов достигла 68(!) сантиметров

Январь этого года проверяет нижегородцев на прочность. Снегопады и метели накрывают город уже несколько дней. Отмечается, что в столице Приволжья выпал аномальный объем осадков. Такие высокие значения последний раз были в 2011 году.

По словам Леонида Старкова, Нижний Новгород стал самым заснеженным городом. За сутки выпало 70% от месячной нормы, а высота сугробов увеличилась на 22 сантиметра. Синоптик отметил, что явление, при котором снежный покров за сутки вырастает более чем на 20 сантиметров, уже считают опасным.

По высоте сугробов Нижний Новгород опережает только Петропавловск-Камчатский. Снежный покров в этом городе достиг 79 сантиметров.

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Фото: pixabay