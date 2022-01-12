Нижегородский квартал из столетних деревянных домов «Красный просвещенец» может стать ОКН

Квартал «Красный просвещенец» с советской застройкой 20-х годов в столице Приволжья может стать выявленным объектом культурного наследия. Что станет с домами будет известно через 45 дней после собрания собственников.
В ближайшее время пространство в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской может попасть под реализацию КРТ. Для этой территории уже подготовлен мастер-план. Важно: пока он не получил подтверждения у регионального минграда.
Отмечается, если реновация состоится, под снос попадут более 20 старинных малоэтажных зданий. На их месте построят 14 высоток. Жители «Красного просвещенца» выступают за сохранение исторического квартала, в котором до сих пор живут люди. Кроме того, участок может стать объектом культурного наследия.
Что станет с домами, возведенными в советские годы, будет известно через 45 дней после собрания собственников.
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Фото: сообщество «Городские проекты» «ВКонтакте»
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