Опрос дня: нижегородцы смогут рассказать об экологических проектах 2021 года

«Мы хотим вместе с вами разобраться: какие инициативы и проекты были реализованы в России за прошедший год; что было предпринято местными властями, компаниями, общественными организациями, НКО и активистами, и какие из этих решений и проектов вам особенно запомнились и показались полезными», — комментирует команда проекта.

здесь. Пройти опрос от проекта «Теперь так» можно

Для этого нижегородцы могут перейти по ссылке и коротко описать важные экологический проект 2021 года. Опрос полностью анонимный и займет не более 5 минут. По его результатам будет собран «Список бережных инициатив 2021». В него войдут проекты и каждый из них прокомментируют эксперты (экологи, социологи, климатологи и экоактивисты).