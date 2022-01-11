Опрос дня: нижегородцы смогут рассказать об экологических проектах 2021 года

Проект «Теперь так» запустил опрос в результате которого соберется «Список бережных инициатив». Нижегородцы смогут рассказать о проектах, инициативах или решениях, которые повлияли на экологию или общество в 2021 году.
«Мы хотим вместе с вами разобраться: какие инициативы и проекты были реализованы в России за прошедший год; что было предпринято местными властями, компаниями, общественными организациями, НКО и активистами, и какие из этих решений и проектов вам особенно запомнились и показались полезными», — комментирует команда проекта.
Для этого нижегородцы могут перейти по ссылке и коротко описать важные экологический проект 2021 года. Опрос полностью анонимный и займет не более 5 минут. По его результатам будет собран «Список бережных инициатив 2021». В него войдут проекты и каждый из них прокомментируют эксперты (экологи, социологи, климатологи и экоактивисты).
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