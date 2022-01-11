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КХЛ отменила два ближайших матча нижегородского «Торпедо». Названа причина

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Континентальная хоккейная лига отменила два ближайших матча нижегородского «Торпедо». Главная причина — у 13 членов команды подтвержден COVID-19.

 

на фото — Петр Кочетков (Instagram хоккейныого клуба «Торпедо»)

 

По сообщению пресс-службы хоккейной лиги (КХЛ) отменены два ближайших матча нижегородского «Торпедо» из-за подтвержденного коронавируса у спортсменов. Так, положительный ПЦР-тест выявлен у 13 членов команды.

«По состоянию на 11 января в команде «Торпедо» у 13 человек ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Будут перенесены матчи: № 573 «Торпедо» — «Барыс» и № 585 «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар», которые должны были пройти 11 и 13 января.

Отмечается, что в сезоне 2021/2022 КХЛ отменила и перенесла 15 матчей.

 

 

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