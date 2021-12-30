В Нижегородском кремле открыли 12 праздничных площадок. Они проработают до 9 января

Так, на Дмитриевской башне покажут сразу два аудиовизуальных шоу — 3D-мэппинг «Путешествие в Сказку» на внешнем фасаде и «Новогоднее чудо» — на внутреннем. Напротив детской площадки в Кремле — на фасаде 14 корпуса — можно посмотреть лазерное шоу «С Новым годом!».

До 9 января Нижегородский кремль будет открыт с 6.00 до полуночи, а в новогоднюю ночь — до 4.00.

«Юным посетителям также будет интересно посетить еловый сквер с детской площадкой, который преобразился в „Магический лес“ с фантастическими обитателями. Здесь же установлены интерактивные экраны, при помощи которых можно пообщаться с любимыми сказочными героями», — добавил Андрей Бетин.

Вся территория Кремля украшена световыми инсталляциями. Верхняя площадка Губернаторского сада украшена разноцветными сферами. Новый сквер семьи у манежа дополнен переплетенными светящимися кольцами. Световое украшение к Новому году получила и отреставрированная Чкаловская лестница.

Отмечается, что согреться горячими напитками можно в торговых павильонах у памятника Чкалову и в Кремле, около Елового сквера. В новогоднюю ночь они будут работать так же, как и сам Кремль, — до 4.00.

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Фото: архив пресс-служб