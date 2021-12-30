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Алексей Трифонов назначен художественным руководителем театра оперы и балета имени Пушкина

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Куратор и художественный руководитель международного фестиваля искусств «Стрелка» Алексей Трифонов назначен на пост художественного руководителя театра оперы и балета имени Пушкина. Он заменит Александра Топлова, который покинет театр с 1 января 2022 года.

 

Главной задачей Алексея Трифонова станет — разработка стратегического плана развития театра на ближайшие несколько лет. По его словам, в планах создание двух составов оркестра, обновление хора, оперной и балетной труппы.

«Я надеюсь, что в следующем году у театра появится вторая площадка — в пакгаузах, на Стрелке. Сейчас это пространство готовится к тому, чтобы стать постоянной, круглогодичной концертной площадкой театра», — сообщил Алексей Трифонов.

Кроме того, с 1 января 2022 года в театре сменится главный дирижер. Этот пост займет Дмитрий Синьковский. В этом году он участвовал в открытии Чкаловской лестницы, на фестивале «Болдинская осень» провел «Пиковую даму».

 

 

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