Видео дня: в небе над Нижним заметили Деда Мороза на санях и с оленями!

В Нижнем Новгороде пройдет Рождественская фиеста. В один из дней (с 4 по 8 января) в небо над городом взлетят десятки аэростатов. Нижегородцев будут ждать не только разноцветные воздушные шары, но и оленья упряжка с Дедом Морозом. Советуем чаще смотреть на небо!
Так, Рождественская фиеста пройдет в столице Приволжья в начале января: организаторы выберут один день с наилучшей погодой и своими силами проведут полеты аэростатов.
«Третьего января выберем один день с 4-8 января с лучшей погодой и запустим свой воздушный флот над Нижним Новгородом!», — отмечают организаторы.
Напомним, ранее сообщалось, что Санта-Клауса заметили в небе над Дальним Востоком. Ведомство (NORAD) в реальном времени отслеживает передвижения виртуального волшебника на специальном сайте.
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Фото: Игорь Иванов
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