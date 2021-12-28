Видео дня: в небе над Нижним заметили Деда Мороза на санях и с оленями!

Так, Рождественская фиеста пройдет в столице Приволжья в начале января: организаторы выберут один день с наилучшей погодой и своими силами проведут полеты аэростатов.

«Третьего января выберем один день с 4-8 января с лучшей погодой и запустим свой воздушный флот над Нижним Новгородом!», — отмечают организаторы.

Напомним, ранее сообщалось, что Санта-Клауса заметили в небе над Дальним Востоком. Ведомство (NORAD) в реальном времени отслеживает передвижения виртуального волшебника на специальном сайте.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Игорь Иванов