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«Следуй за звездой»: рассказываем о новогодней программе в Нижегородском кремле

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С 29 декабря по 9 января в Нижегородском кремле пройдут праздничные мероприятия. Нижегородцев ждет уникальное представление «Следуй за звездой», которое развернется на обновленных пространствах кремля.

 

автор фото — Никита Духник

12 дней на обновленных общественных пространствах кремля пройдут развлекательные программы. Посетителей ждет:

  • аудиовизуальное шоу — 3D-мэппинг «Путешествие в сказку» на Дмитриевской башне
  • мэппинг-шоу «Волшебный портал» на Никольской башне
  • лазерное шоу «С Новым годом!» около детской площадки на фасаде 14-го корпуса

Так, 3D-мэппинг и лазерное шоу покажут с 16:00 до 01:00, а в новогоднюю ночь — до 04:00 1 января.

Кроме того, с 29 декабря до 9 января увеличат часы работы Нижегородского кремля: он будет открыт для посещения с 6:00 до 00:00, а в новогоднюю ночь — до 4:00.

 

 

 

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