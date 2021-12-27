«Следуй за звездой»: рассказываем о новогодней программе в Нижегородском кремле

12 дней на обновленных общественных пространствах кремля пройдут развлекательные программы. Посетителей ждет:

аудиовизуальное шоу — 3D-мэппинг «Путешествие в сказку» на Дмитриевской башне

мэппинг-шоу «Волшебный портал» на Никольской башне

лазерное шоу «С Новым годом!» около детской площадки на фасаде 14-го корпуса

Так, 3D-мэппинг и лазерное шоу покажут с 16:00 до 01:00, а в новогоднюю ночь — до 04:00 1 января.

Кроме того, с 29 декабря до 9 января увеличат часы работы Нижегородского кремля: он будет открыт для посещения с 6:00 до 00:00, а в новогоднюю ночь — до 4:00.