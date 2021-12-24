На новогодние праздники перекроют главную площадь Нижнего. Рассказываем, как изменится движение транспорта

Так, с 25 декабря (с 00:01) до 10 января (до 6:00) движение транспорта перекроют на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина и по Георгиевскому съезду.

С 31 декабря (с 00:01) до 2 января (до 00:01) перекроют всю площадь Минина и Пожарского, а также улицы — Минина и Варварскую до пересечения с Пискунова.

«На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Объезд будет организован по прилегающим улицам», — добавили в департаменте

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