На фасаде нижегородского «Сбера» покажут 3D mapping шоу от студии dreamlaser

С 24 по 26 декабря в Нижнем Новгороде пройдет масштабное 3D mapping шоу для нижегородцев и гостей города в рамках фестиваля «Новогодняя столица России — 2022».
с 24 по 26 декабря
Время: с 16:00 до 22:00
Место: фасад здания Сбербанка по адресу: улица Октябрьская, 35
На фасаде нижегородского здания «Сбера» лучшие digital-художники России расскажут зрелищную историю на языке мультимедийных технологий.
Также, в рамках SberArtFest пройдет показ мультимедийных работ от художников: Sinticate ART, Alexander Sub Sensus, Anomalit Kate, Tkach tem (Артём Ткач), Elizabeth Ros, Дмитрий Папиж, (Юлия Киберфлора, Egor Golopolosov, Diana Llieva, Евгений Дружинин и виртуальный модный показ от Looooooch.
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