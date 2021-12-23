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На фасаде нижегородского «Сбера» покажут 3D mapping шоу от студии dreamlaser

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С 24 по 26 декабря в Нижнем Новгороде пройдет масштабное 3D mapping шоу для нижегородцев и гостей города в рамках фестиваля «Новогодняя столица России — 2022».

 

Instagram AnomalitKate

 

с 24 по 26 декабря

Время: с 16:00 до 22:00

Место: фасад здания Сбербанка по адресу: улица Октябрьская, 35

 

 

На фасаде нижегородского здания «Сбера» лучшие digital-художники России расскажут зрелищную историю на языке мультимедийных технологий.

Также, в рамках SberArtFest пройдет показ мультимедийных работ от художников: Sinticate ART, Alexander Sub Sensus, Anomalit Kate, Tkach tem (Артём Ткач), Elizabeth Ros, Дмитрий Папиж, (Юлия Киберфлора, Egor Golopolosov, Diana Llieva, Евгений Дружинин и виртуальный модный показ от Looooooch.

 

 

 

 

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