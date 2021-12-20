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Рождественская фиеста пройдет в Нижнем. В небо взлетят десятки аэростатов

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В один из дней (с 4 по 8 января) в столице Приволжья пройдет праздник воздухоплавания. В небо над Нижним Новгородом взлетят десятки аэростатов. Об этом рассказал организатор Георгий Зименко в Facebook.

 

автор фото — Никита Духник

Команда проекта проведет Рождественскую фиесту в начале января: организаторы выберут один день с наилучшей погодой и своими силами проведут полеты аэростатов. Нижегородцев будут ждать не только разноцветные воздушные шары, но и оленья упряжка Деда Мороза.

«Рождественскую фиесту мы конечно проведем, правда своими силами, без приглашенных пилотов, и сделаем ее однодневной. Третьего января выберем один день с 4-8 января с лучшей погодой и запустим свой воздушный флот над Нижним Новгородом!», — отмечают организаторы.

Напомним, интервью с председатель федерации воздухоплавательного спорта Нижегородской области Георгием Зименко здесь.

 

 

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