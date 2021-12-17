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Юный художник собрал для зооприютов полмиллиона рублей! 11-летний нижегородец создает картины в поддержку бездомным животным

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11-летний Павел Абрамов из Арзамаса создает картины в помощь бездомным животным. Он уже заработал полмиллиона(!) рублей и запустил благотворительный марафон в поддержку приютов в Арзамасе, Володарске и Владимире.

 

11-летний художник Паша Абрамов из Нижегородской области, который создает картины и активно помогает бездомным животным, заработал полмиллиона рублей для зооприютов. Все вырученные деньги с продаж картин животных, которые у него заказывают жители России, США и Европы он передает в поддержку животным.

 

В декабре этого года юный художник создал благотворительный марафон в Instagram для поддержки приютов в Арзамасе, Володарске и Владимире. Он заранее написал картины, подготовил открытки, календари, вручную расписал елочные игрушки и теперь проводит лотереи среди подписчиков.

За последние четыре года он передал в приюты по всей России почти пять тонн корма, лекарств, стройматериалов и бытовых принадлежностей.

 

 

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Фото: Instagram pashaabramov1

 

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