Юный художник собрал для зооприютов полмиллиона рублей! 11-летний нижегородец создает картины в поддержку бездомным животным

11-летний Павел Абрамов из Арзамаса создает картины в помощь бездомным животным. Он уже заработал полмиллиона(!) рублей и запустил благотворительный марафон в поддержку приютов в Арзамасе, Володарске и Владимире.
11-летний художник Паша Абрамов из Нижегородской области, который создает картины и активно помогает бездомным животным, заработал полмиллиона рублей для зооприютов. Все вырученные деньги с продаж картин животных, которые у него заказывают жители России, США и Европы он передает в поддержку животным.
В декабре этого года юный художник создал благотворительный марафон в Instagram для поддержки приютов в Арзамасе, Володарске и Владимире. Он заранее написал картины, подготовил открытки, календари, вручную расписал елочные игрушки и теперь проводит лотереи среди подписчиков.
За последние четыре года он передал в приюты по всей России почти пять тонн корма, лекарств, стройматериалов и бытовых принадлежностей.
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Фото: Instagram pashaabramov1
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