Юный художник собрал для зооприютов полмиллиона рублей! 11-летний нижегородец создает картины в поддержку бездомным животным

В декабре этого года юный художник создал благотворительный марафон в Instagram для поддержки приютов в Арзамасе, Володарске и Владимире. Он заранее написал картины, подготовил открытки, календари, вручную расписал елочные игрушки и теперь проводит лотереи среди подписчиков.

За последние четыре года он передал в приюты по всей России почти пять тонн корма, лекарств, стройматериалов и бытовых принадлежностей.

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Фото: Instagram pashaabramov1