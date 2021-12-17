Конференция ЦИПР снова в Нижнем Новгороде! Рассказываем о датах проведения

Участники конференции обсудят стратегии цифровой трансформации, развитие искусственного интеллекта, перехода на электронный документооборот и создание цифрового профиля гражданина. Также ряд сессий будет посвящен цифровизации гуманитарной и социальной сфер: цифровому искусству, креативной экономике и digital технологиям в медиа.

«Проведение ЦИПР в Нижнем Новгороде укрепляет статус региона как одного из ключевых IT-центров страны, способных представить по-настоящему прорывные проекты. В этом году мы уже получили поддержку на создание IT-кампуса и ИНТЦ “Квантовая долина”», — отметил Глеб Никитин.

Также, пройдет CIPR.Black Mirror — серия панельных дискуссий, посвященная острым вопросам влияния цифровых технологий на общество и человеческие взаимоотношения.

«На ЦИПР-2022 будут представлены инновационные решения, которые в ближайшие годы будут интегрированы в повседневную жизнь. Конференция также станет интерактивной площадкой для обсуждения цифровизации широкого круга отраслей, включая гуманитарную и социальную сферы, digital art и другие», — добавила сооснователь и директор оргкомитета ЦИПР Ольга Пивень.

Интервью для «НН.Собака.ru» с соосновательницей ЦИПРа Ольгой Пивень о том, как формируется новая цифровая среда в регионе и мире, и об итогах первой пятилетки существования конференции здесь.

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Фото: архив организаторов