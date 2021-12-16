ИРГСНО проведет экскурсию по обновленному парку 800-летия Нижнего на набережной Федоровского

В это воскресенье, 19 декабря, команда института развития городской среды проведет экскурсию по обновленному парку 800-летия столицы Приволжья на набережной Федоровского. Успевайте забронировать место и одевайтесь теплее!
Работы по благоустройству городского пространства завершились совсем недавно, видя интерес горожан к парку, команда института развития городской среды решила подробнее рассказать о том, как изменилась эта территория.
Директор ИРГСНО, Дарья Шорина, расскажет о концепции обновленного парка на набережной Федоровского, разработанной совместно с нижегородцами, а также о дополнительных решениях для променада и световой инсталляции от бюро «Арх Груп».
«В связи с ростом количества случаев заражения COVID-19, просим вас прийти на экскурсию в маске. Если накануне почувствуете себя плохо, отмените поход на экскурсию, останьтесь дома и вызовите врача», — отмечают организаторы.
Старт 19 декабря в 15:00 на набережной Федоровского у памятника Горькому. Регистрация здесь.
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