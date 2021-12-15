В Нижнем Новгороде откроется первый(!) педагогический технопарк «Кванториум»

17 декабря в 7 корпусе Мининского университета откроется первый в Нижегородской области педагогический технопарк «Кванториум». В образовательном пространстве будут работать три лаборатории: естественно-научная, технологическая и медиалаборатория. Планируется, что ежегодно здесь смогут заниматься исследовательской деятельностью 500 студентов, 1000 школьников и 100 педагогов ежегодно.

Образовательное пространство оснащено оснащенное ультрасовременным оборудованием и предназначенное для развития новых цифровых программ.

«Им предстоит создавать исследовательское образовательное пространство, обладая междисциплинарными и метапредметными компетенциями. Это ресурс для всех участников образовательного процесса региона: школьников, студентов и педагогов школ, колледжей, организаций дополнительного образования, преподавателей вузов», — добавил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

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Фото: pexels