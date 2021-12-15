Фото дня: на берегу Оки в Нижнем Новгороде «распустились» ледяные цветы

Необычное природное явление увидели жители Нижегородской области на реке Оке. На реке «расцвели» «ледяные цветы» — ученые так называют кристаллы высотой в несколько сантиметров, которые образуются на поверхности тонкого слоя льда при определенных погодных условиях.

Фотографии были сделаны в субботу, 11 декабря.

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Фото: Instagram-аккаунт Shtaler